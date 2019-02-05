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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 04:21 | Son Güncelleme

Nükleer Düzenleme Kurulu ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına Necati Yamaç, üyeliklerine ise İsmail Hakkı Arıkan, Afşın Burak Bostancı ve Mehmet Fatih Alptekin atandı.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararında ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topcuoğlu getirildi. (AA)

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