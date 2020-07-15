Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Son FETÖ'cü hesap verene kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bir anne babanın bu dünyadaki belki de en zor, en ağır imtihanlarından birisi evladını kaybetmektir. Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi, evladını yitirmiş babayı teselli edebilecek mahiyette hiçbir söz yoktur. Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum. Aynı şekilde eşini, annesini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını sadece yaşayanlar anlayabilir. Rabbim siz şehit yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Bizim inancımıza göre nubuvvetten sonra bir kulun ulaşabileceği en büyük makam şehadettir. Şehadet ne kadar ulviyse arkada kalanlar için sabretmek o kadar ulvi bir derecedir.

Türkiye'de her bir şehit yakınımızın bu hassasiyetle hareket ettiğini yakınen biliyorum. Her fırsatta onları ziyaret ediyor, kimi zamanlarla onlarla telefonla görüşüyorum. Şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine şahit oluyorum. Sizlerin nezdinde tüm şehit ailelerimize Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından birer parçadır. Özellikle yetimler ve öksüzlerimiz de yine milletimize emanettir.