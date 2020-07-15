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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Son FETÖ'cü hesap verene kadar...

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2020 16:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geldi. Erdoğan, "Bugüne kadar 100’ün üzerinde FETÖ’cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk, yargıya teslim ettik. Son FETÖ’cü hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Son FETÖ'cü hesap verene kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bir anne babanın bu dünyadaki belki de en zor, en ağır imtihanlarından birisi evladını kaybetmektir. Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi, evladını yitirmiş babayı teselli edebilecek mahiyette hiçbir söz yoktur. Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum. Aynı şekilde eşini, annesini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını sadece yaşayanlar anlayabilir. Rabbim siz şehit yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Bizim inancımıza göre nubuvvetten sonra bir kulun ulaşabileceği en büyük makam şehadettir. Şehadet ne kadar ulviyse arkada kalanlar için sabretmek o kadar ulvi bir derecedir.

Türkiye'de her bir şehit yakınımızın bu hassasiyetle hareket ettiğini yakınen biliyorum. Her fırsatta onları ziyaret ediyor, kimi zamanlarla onlarla telefonla görüşüyorum. Şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine şahit oluyorum. Sizlerin nezdinde tüm şehit ailelerimize Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından birer parçadır. Özellikle yetimler ve öksüzlerimiz de yine milletimize emanettir.

Milletlerin tarihlerinde merhum Cengiz Aytmatov'un veciz ifadesiyle 'Bir günü bir asra bedel' anlamı vardır. Türk milletinin tarihi de işte böyle bir andır. O gece milletimiz kadın, erkek, genç yaşlısıyla 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır. FETÖ'cü hainlerin kurşunları, tankları, helikopterleri, uçakları karşısında istiklaline sahip çıkan milletimiz topyekûn bir işgal tehdidini de bertaraf etmiştir.

Bugün burada evlatlarıyla, eşleriyle, anne babaları, kardeşleriyle birlikte olduğumuz bizzat gazilerimiz o gece büyük kahramanlık destanına imza atmıştır. Atılan kurşunların tekbirler karşısında adeta eridiği o karanlık gece Allah'ın yardımı mazlum ve mağdurların duası, aziz milletimizin cesareti, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde aydınlık yarına dönüşmüştür.

"15 TEMMUZ ÜLKEMİZİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE BİR MİLAT OLMUŞTUR"

Habis bir ur gibi devletimizi saran FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'dan sonra önlem aldık. Teşkilatlarımız FETÖ'den temizlendikçe adeta kendini yeniden buldu. Tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmenin gerisinde FETÖ'den arınmışlığın derin rolü vardır. Çocuklarımızın ufka açılmaya başlamıştır. İçindeki hainlerden arındırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin bekası sözkonusu olduğunda her türlü operasyonu icra edebilecek imkanlara kavuşmuştur. 15 Temmuz ülkemizin terörle mücadelesinde bir milat olmuştur.

Sadece sınırlarımız içinde değil Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine yönelik tarihimizin en büyük operasyonlarını düzenledik. Doğu Adkeniz'de attığımız adımlarla kararlılığımızı açıkça ortaya koyduk. Allah'a hamdolsun Türkiye kendine yönelik tehditleri kaynağında yok edecek güç ve kabiliyetine ulaşmış durumdadır.

"SON FETÖ'CÜ HESAP VERENE KADAR BU MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bugüne kadar 100’ün üzerinde FETÖ’cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk, yargıya teslim ettik. Son FETÖ’cü hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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