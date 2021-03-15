Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden yönetimine flaş Suriye çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır." dedi.

"(Suriye)Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin Batı'nın Türkiye'yi samimi bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye’deki icraatları, samimiyetimizin nihai ölçüsü olacaktır.

Gururla söylüyorum ki Türkiye’nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir.

Barışçıl ve kalıcı çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine saygı gösterilmemesi halinde mümkün olamayacağını vurguluyoruz.

Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır."

BİDEN YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biden yönetimi, verdiği sözleri tutarak, Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır." dedi.

Batı’nın öncelikle (Suriye'de) güvenli bölgelere saldıran ve eli kanlı rejime payanda olan YPG’ye karşı net tavır takınması gerektiğini belirten Erdoğan, "Suriye halkının en temel insan onuru taleplerini karşılamayan tüm planları reddediyoruz. Zira bu tür seçenekler krizi ancak derinleştirecektir." ifadesini kullandı.

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