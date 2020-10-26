Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı

Fransa'da yaşananlar. İşte Almanya'da yaşananlar. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Batı, özellikle Hıristiyan dünyasına sesleniyorum. Musevilere sesleniyorum. Her şeyden önce insanız. Bizim dinimizde Hıristiyan olmak suç değildir. Aynı şekilde Musevi'ye de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Müslümanlara bir zulüm varsa, hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye, buradan dünya liderlerine sesleniyorum. Avrupa ülkelerinde İslam düşmanlığının veba gibi, toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz. Evler, okullar hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların saldırısına maruz kalıyor. Milletime sesleniyorum. Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa, milletime sesleniyorum, Fransız markalarını sakın satın almayın.

Gün geçmiyor ki Kuran'ı Kerim'i hedef alan bir alçaklıkla karşı karşıya kalmayalım. Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşviki ile bu saldırılar yapılmaya başlandı. Birçok batılı devlette Müslümanlara yönelik hukuksuzluklar sıradan hale gelmiştir. Irkçı terörizm. Siz gerçek manada Nazi'nin zincir halkalarısınız. Günümüzde Batı'da Müslüman olmak giderek imkansız hale geliyor. FETÖ gibi örgütler en üst düzeyde korunurken samimi müminler dışlanmakta.

"KORKARIM, ÇOK DAHA KARANLIK, SİNSİ BİR PLANIN ÇARKLARI İŞLİYOR"

Korkarım, çok daha karanlık, sinsi bir planın çarkları işlemektedir. Avrupalı siyasetçiler Macron'un başını çektiği nefret kampanyasına 'dur' demeli. Irkçılık ve İslam düşmanlığı, görevi ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur. Reddederek, yokmuş gibi davranarak bu sorunun üstesinden gelinmez.



