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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi sonrası Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: "Türkiye bu rolü üstlenmeye hazır"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
19.11.2024 19:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bunu yapabilecek irade ve kabiliyete ziyadesiyle sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi sonrası Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: "Türkiye bu rolü üstlenmeye hazır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Zirve kapsamında 35'i aşkın ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla, uluslararası teşkilatların temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye, geçmiş yıllarda olduğu üzere G20 faaliyetlerine bu yıl da aktif olarak katkıda bulundu."

"Brezilya'nın 2024 dönem başkanlığı için son derece isabetli şekilde belirlediği 3 öncelik olan açlık, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele, enerji geçişi ve sürdürülebilir kalkınma, küresel yönetişim kurumlarının reformu başlıkları bizim de yakından takip ettiğimiz meselelerdir."

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"NEREDE BİR KITLIK, TRAJEDİ VARSA TÜRKİYE ORADADIR"

"Türkiye olarak 2015'ten bu yana milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardımda bulunan ülkelerdeniz. Çatışma bölgelerinden kaçarak ülkemize sığınan yaklaşık 4 milyon yerlerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz. İsrail saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatıyoruz. Karadeniz girişimiyle Türk boğazları üzerinden tahıl ürünlerinin dünyaya ulaşmasını sağladık. Nerede bir kıtlık, açlık, trajedi, çatışma varsa Türkiye oradadır."

"BM GÜVENLİK KONSEYİ ELİTİST BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜ"

"BM Güvenlik Konseyi, üye 193 ülkenin hakkını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen, bu ülkelere hizmet eden elitist bir yapıya dönüştü. Dünya 5'ten büyüktür. 11 yıl önce yaptığımız tespit her geçen gün destek topluyor. Özellikle mevcut mekanizmaların dışladığı, mağdur ettiği, sesine ve taleplerine kulak tıkadığı Latin Amerika, Afrika ve Asya'dan ciddi destek alıyoruz."

"İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR"

"Gazze'de kıtlık riski felaket düzeyde. İnsanlar sağlıklı gıda ve suya ulaşamıyor. Batılı güçlerin desteğiyle İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyeti her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bölgemizde devlet terörü ve şiddet giderek artıyor. İsrail, açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze’de insani yardımı engelleyerek insanlık suçu işliyor. Gazze ve Lübnan'da dozu giderek artan bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir. Bölgede acil ve kalıcı ateşkes derhal yapılmalıdır. İsrail’e silah ve mühimmat sevkini durdurmayı talep eden mektubumuz bir BM belgesi olarak yayımlanmıştır."

"UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI SONLANMALI"

"Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için tarafların eşit statüde temsil edileceği diplomatik girişimleri destekliyoruz. Ukrayna Rusya savaşı sonlanmalı. Çatışmaların ilk aylarında İstanbul süreci ile tarihi fırsat yakalanmıştı. Ancak bu imkan değerlendirilemedi. Bunun faturasını yarım milyona varan can kaybıyla her iki komşumuz enerji ve gıda kriziyle tüm insanlık ödedi. Türkiye taraflar arasında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır. Bunu yapabilecek irade ve kabiliyete ziyadesiyle sahiptir."

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Recep Tayyip Erdoğan G20
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