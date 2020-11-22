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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde önemli mesajlar

22.11.2020 16:56 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir." diyen Erdoğan, "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

AA

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