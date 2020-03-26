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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesinde koronavirüs açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesinde koronavirüs açıklamaları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 19:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, G20 zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesinde koronavirüs açıklamaları!

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz

Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur.

İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum.

Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir.

Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor.

Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi

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