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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2018 14:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakınıyla yaptığı sohbeti içeren videoyu paylaştı.

Dün kaydedilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla Yeniköy'den Emirgan’a giderken bir dükkanın önünde durarak esnafla sohbet ettiği görülüyor. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakını olduğu öğrenilen esnaftan, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.

Vatandaşın iş yerini 24 saat çalıştırdığını da söyleyerek, "Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var" demesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseyerek, "eyvallah" dediği görülüyor. 36 saniyelik video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaziye selam göndermesiyle sona ediyor.

ERDOGAN ESNAF


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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fahrettin Altun

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