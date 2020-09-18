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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Gaziler Günü' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2020 21:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Gazilerimiz için her türlü imkânları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Gaziler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk milleti, gazi bir millettir. Milletimizin ve ülkemizin varlığını devam ettirmesinde, Anadolu topraklarının vatan kılınmasında, gaza anlayışı en önde gelen değerlerimiz arasındadır. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Bizler Balkan Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Mısır ve Suriye'den Galiçya'ya, Kafkas Cephesi'nden İstiklal Harbi'ne kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde mücadele eden kahramanlarımızın aziz hatıralarıyla büyümüş bir nesiliz. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürmektedir. Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir. Yiğitlerimizin yurt içinde ve yurt dışında yazdıkları kahramanlık destanlarına her gün bir yenisini ekliyor olmalarıyla iftihar etmekteyiz. Milletimiz, bu hasletleriyle kendi ülkesini ve halkını korumanın yanında, bölgesindeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların, soydaşların umudu haline gelmiştir. Gazilerimiz için her türlü imkânları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal Mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor; bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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