HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Gaziler Günü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 'Kriz' iddialarına sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu ülkede dolarla avroyla kira mira yok, bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi halde bedelini öderler' ifadelerini kullandı. Soçi'deki İdlib zirvesini de değerlendiren Erdoğan, 'Bu sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gaziler Günü Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki ekonomik dalgalanmayla ilgili "Türkiye karanlık bir meçhule doğru itilmeye çalışılmıştır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizde kriz yok. Bunların hepsi manipülasyon. Bu ülkede dolarla avroyla kira mira yok, bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Kiranı da TL ile verirsin, alışverişini de TL ile yaparsın. Türk Lirası kullanılacak, aksi halde bedelini öderler" dedi. Soçi'de gerçekleşen İdlib zirvesini de değerlendiren Erdoğan, "Sayın Savunma Bakanımız, Sayın Putin ile Soçi'de yaptığımız görüşmelerde, İdlib'deki barış görüşmelerini nasıl başlattığımızı ifade etti. 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. Bu sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken, canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize gazi ve şehitler kazandıran tüm anneleri ve babaları hürmetle selamlıyorum. Bu topraklarda boşluk yok, her tarafta şehitlerimizin gazilerimizin kanı var. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakârlık karşısında devlet olarak bize düşen, emanetlerine sahip çıkmaktır. Bunun için şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verilecek hizmetleri en iyi şekilde yürütmek üzere gereken birimleri kurduk.

BEDELİNİ ÖDERLER

Kriz flan bunlara sakın ha aldanmayın. Bizde kriz yok. Bunların hepsi manipülasyon. Bu ülkede dolarla avroyla kira mira yok, bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Kiranı da TL ile verirsin, alışverişini de TL ile yaparsın. Türk Lirası kullanılacak, aksi halde bedelini öderler. Burası Türkiye, ABD değil. Burada Türk Lirası'nın hükmü vardır.

Cudi'de, Gabar'da, Afrin'de, Cerablus'ta... Kandil de, Sincar da böyle oldu, böyle olacak. Teröristlerin hain saldırıları karşısında vakur bir duruş sergileyen halkımız, hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. 15 Temmuz'da sadece telefondan sizlere 'Hadi meydanlara' dedik. Milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler, bayrak, millet dediler, F16'lara tanklara toplara karşı... 16 saatte bu millet o FETÖ denen alçak, hain terör örgütüne karşı zaferle kucaklaştı.

Bu millet bu destanı Çanakkale'de de yazdı. Bütün dünya karşısındaydı ama bizim Mehmedimiz Gazi Mustafa Kemal'le Çanakkale'de, Kocatepe'deydi. 15 Temmuz şehitlerimize, gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Böyle bir milletin evladı olmaktan iftihar ettiğimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları karşısında devlet olarak bize düşen, emanetlerine sahip çıkmaktır. Biz zaten sizin emanetçisiyiz. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verilecek hizmetleri en iyi şekilde yürütmek için gerekli birimleri kurduk. Devletimizin sağladığı imkanlar bir vefa göstergesidir. Asıl olan Rabbimizin katında ve milletimizin gönlünde sahip olunan makamlardır.

Devletlerin ve milletlerin tarihteki uzun yolculuklarında önemli dönüm noktaları vardır. Malazgirt, Söğüt, İstanbul'un Fethi, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı bir dönüm noktasıdır. Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin böyle bir dönüm noktası mahiyetinde olduğuna inanıyorum.

TÜRKİYE'Yİ KARANLIK BİR MEÇHULE İTMEYE ÇALIŞTILAR

Türkiye karanlık bir meçhule doğru itilmeye çalışılmıştır. Türkiye kendisine başka bir istikamet çizmiştir. Bir kapı kapanır, Allah başka yerden farklı kapılar açar. Bu yeni sürecin de sancıları var. Her kutlu doğum sancılı olur. Şehitlerimizin ardından ağladık, gazilerimizin acılarını paylaştık. Kimi zaman dost bildiklerimizin ihanetlerinin şaşkınlığıyla etrafımıza bakındık. Hiçbir zaman yeise kapılmadık. Umudumuzu kaybetmedik, mücadeleden vazgeçmedik. Biz sabrettikçe, mücadele ettikçe gördük ki arkamızda sadece milletimizin değil, yüz milyonlarca kardeşimizin desteği ve duası var.

İDLİB MESAJI!

Sayın Savunma Bakanımız, Sayın Putin ile Soçi'de yaptığımız görüşmelerde, İdlib'deki barış görüşmelerini nasıl başlattığımızı ifade etti. 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. Bu sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdır.

PARTNERÇocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!Çocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!
GÜNCELLEME - Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME - Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı
'Oğlumun cenazesini değil, mezuniyet törenini yapıyoruz''Oğlumun cenazesini değil, mezuniyet törenini yapıyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziler Günü

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

İlginizi Çekebilir

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.