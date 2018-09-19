Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gaziler Günü Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki ekonomik dalgalanmayla ilgili "Türkiye karanlık bir meçhule doğru itilmeye çalışılmıştır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizde kriz yok. Bunların hepsi manipülasyon. Bu ülkede dolarla avroyla kira mira yok, bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Kiranı da TL ile verirsin, alışverişini de TL ile yaparsın. Türk Lirası kullanılacak, aksi halde bedelini öderler" dedi. Soçi'de gerçekleşen İdlib zirvesini de değerlendiren Erdoğan, "Sayın Savunma Bakanımız, Sayın Putin ile Soçi'de yaptığımız görüşmelerde, İdlib'deki barış görüşmelerini nasıl başlattığımızı ifade etti. 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. Bu sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdır." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken, canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize gazi ve şehitler kazandıran tüm anneleri ve babaları hürmetle selamlıyorum. Bu topraklarda boşluk yok, her tarafta şehitlerimizin gazilerimizin kanı var. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakârlık karşısında devlet olarak bize düşen, emanetlerine sahip çıkmaktır. Bunun için şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verilecek hizmetleri en iyi şekilde yürütmek üzere gereken birimleri kurduk.

BEDELİNİ ÖDERLER Kriz flan bunlara sakın ha aldanmayın. Bizde kriz yok. Bunların hepsi manipülasyon. Bu ülkede dolarla avroyla kira mira yok, bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Kiranı da TL ile verirsin, alışverişini de TL ile yaparsın. Türk Lirası kullanılacak, aksi halde bedelini öderler. Burası Türkiye, ABD değil. Burada Türk Lirası'nın hükmü vardır. Cudi'de, Gabar'da, Afrin'de, Cerablus'ta... Kandil de, Sincar da böyle oldu, böyle olacak. Teröristlerin hain saldırıları karşısında vakur bir duruş sergileyen halkımız, hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. 15 Temmuz'da sadece telefondan sizlere 'Hadi meydanlara' dedik. Milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler, bayrak, millet dediler, F16'lara tanklara toplara karşı... 16 saatte bu millet o FETÖ denen alçak, hain terör örgütüne karşı zaferle kucaklaştı. Bu millet bu destanı Çanakkale'de de yazdı. Bütün dünya karşısındaydı ama bizim Mehmedimiz Gazi Mustafa Kemal'le Çanakkale'de, Kocatepe'deydi. 15 Temmuz şehitlerimize, gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.