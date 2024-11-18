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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: 'Derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.11.2024 20:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında acil ve kalıcı ateşkes çağrısını yineledi. Erdoğan, "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: 'Derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı. Erdoğan zirvenin ilk oturumu olan "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu"na katıldı.

Oturumda Erdoğan, şunları söyledi;

"Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum"

"Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı. Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor"

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Recep Tayyip Erdoğan Gazze cumhurbaşkanı erdoğan
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