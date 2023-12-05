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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' mesajı! 'Garantörlüğe hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' mesajı! 'Garantörlüğe hazırız'

05.12.2023 13:38 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili olarak "17 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesi savaş suçudur. Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesidir. Türkiye olarak garantörlüğe hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' mesajı! 'Garantörlüğe hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle Filistin halkına desteğimizi gösterdik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir.

"SAVAŞ SUÇUDUR"

Gazze'de kısa süreli insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın katkılarını destekliyoruz. Netanyahu, yönetimini uzatmak uğruna bölgemizin geleceğini tehlikeye atıyor. 17 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesi savaş suçudur.

"KALICI ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesidir. Türkiye olarak garantörlüğe hazırız. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği görüldü."


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Katar Recep Tayyip Erdoğan
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