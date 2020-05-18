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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 21:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Samsun’da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Işığımız, umudumuz, geleceğimiz sevgili gençler” diyerek başladığı mesajına şöyle devam etti:

“19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas’tan tüm yurda yayılan, Milli Mücadeleyi başarıya taşıyan ruhu, heyecanı ve coşkuyu bugün de sizlerin gözlerinde görüyorum. Bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüşümüzün başlangıcı olan 19 Mayıs, aziz milletimizin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. İstikbal mücadelemiz boyunca, tarihe gömülmek istenen aziz milletimiz azim, cesaret, kararlılık ve inançla yürüdüğü yolda, her türlü zorluğa göğüs germiş, canı pahasına vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri bertaraf etmiştir. Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk Gençliği. Bugün biz, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız; bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Samsun’da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Sizlerden çok büyük başarılar bekliyor ve sizlere güveniyorum. Üstlendiğiniz büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışacağınıza, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, siz gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum.”

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