Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Şehir hastanelerimizin en büyüklerinden birini Konya'da inşa ettik. Hastane 838 yataklı olarak planlanmıştı ancak bu kapasitenin az olduğunu görerek hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık. Biz tüm gücümüz ve imkanlarımızla Konya'nın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

'BU YOLDAN DÖNMEDİK, DÖNMEYECEĞİZ'

TBMM'nin dün başlayan yeni yasama yılı vesilesi ile ülkemizin önemli gündem konularını milletimiz ve dünya ile paylaştık. Koronavirüs salgınının etkisi ile dünyadaki dönüşüm hızlanmış ve görünür hale gelmiştir. Türkiye bir asır önce, yarım asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Kriz alanlarının tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Biz bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik. Bugüne kadar ne söylediysek arkasında durduk. Bu kararlı, aktif tutumumuz karşısında tüm aktörler bölgesel ve küresel denklemlerde Türkiye'yi hesaba katmak mecburiyetinde kalmıştır. Artık sahada ve masada asli yeri olan bir ülke durmundayız. Kimi zaman terör örgütleri ile kimi zaman ekonomik tuzaklarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz.