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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclise taşıdığı genel af tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel af ile ilgili olarak 'Af meselesinde öncelikli ölçümüz vicdandır. Adalet Bakanımıza gerekeni söyledik, çalışmalarınızı yapın. Yapılabilecek bir şey varsa değerlendirelim ama cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında MHP tarafından meclise getirilen af tasarısıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'genel af' açıklaması;

"Af meselesinden, çocuk istismarına kadar bizim öncelikli ölçümüz mahşer-i vicdandır. Kesimlerin, şahısların çıkarı için hiçbir iş bizim için makbul değildir. Geçmişte çok aflar çıkarıldı. Bu affı çıkarıp biz ne kadar siyasi rant elde ederiz, biz böyle düşünemeyiz.

Geçmişte bunları gördük. Rahşan Affında gördük, öncekilerde gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Ölçü belli. Bu ölçüye göre talimatımızı verdik. Çalışmalarınızı yapın, yapılacak mı, af olarak değerlendirmeyi kendimize zul addederiz.

Cezaevleri dolmuş, cezaevleri boşaltmak için af çıkarılmaz. Anlık ayaküstü düzenlemelerle olmaz."

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