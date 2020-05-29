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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'George Floyd' mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 01:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünü lanetledi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum. Türkiye, dünyanın neresinde, hangi bahaneyle ve hangi şekilde olursa olsun, insanlığa yöneltilen saldırıların hep karşısındadır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'George Floyd' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünü lanetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd’un işkence sonucu ölümüne sebep olan ırkçı, faşizan yaklaşım, hepimizi derinden üzdüğü gibi aslında tüm dünyada karşısında durduğumuz haksız ve adaletsiz düzenin de en acı tezahürlerinden biri olmuştur. Bizlere yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir ferdi olarak, bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum. Türkiye, dünyanın neresinde, hangi bahaneyle ve hangi şekilde olursa olsun, insanlığa yöneltilen saldırıların hep karşısındadır. Peygamber Efendimizin buyurduğu “beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur” düsturuyla ırk, renk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığın hakkını ve hukukunu korumak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."

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