Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artışla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Her şeyden önce bu konuda Bilim Kurulu'nun ifadeleri, açıklamaları benim için önem arz ediyor. Ben değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var fakat ben onu da aşacağımıza inanıyorum.

Okullarla ilgili, son dönemde, restoranlarla ilgili, açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmekleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı vs. gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Son açıklamalarında mali destekler noktasında 1000 bin ile 750-500 lira gibi desteği 3 ay süre ile verme kararı aldık, bu adımı atmakla da ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Bu süreç içinde maalesef esnaflarımızın gerek sebzede, meyvede vs. hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun çaba içinde. Bir ay içinde biz bu işi kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın bu noktada ezilmesine müsaade edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette de bu süreci takipte tutuyoruz. Buradan seslenmek istiyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir.

(Hayvan Hakları Yasası) Takvime göre her an Meclis'e gelebilir.



