Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve konuttaki fiyat artışıyla ilgili açıklama: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne hareketi öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Başkanlığını Büyükelçi Volkan Bozkır'ın üstlendiği geçtiğimiz yılki genel kurul salgın nedeniyle fiziken yapılamamıştı. Bu nedenle 14 Eylül itibarıyla görevini tamamlayan Bozkır'ı şahsım milletim adına tebrik ediyorum.

Bu yılki genel kurul salgının atlatılması, sürdürülebilirliğin yeniden inşası, insanların haklarına saygı ve BM'nin yeniden canlandırılması için dayanıklılığın umut yoluyla tesisi temasıyla gerçekleştiriliyor.

Öncü rol oynadığımız sağlık, iklim ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin meseleler gündemde ağırlıklı bulunuyor.

"BMGK'YA HİTAP EDECEĞİM"

Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül Salı günü BMGK'ya hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim.

Ziyaretim vesilesiyle çok sayıda devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerim olacak. Ayrıca Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek Daha Adil Dünya Mümkün programına katılacağım. Türkevi binamızın açılışını pazartesi günü anlamlı bir törenle gerçekleştireceğiz.

BM'nin hemen karşısında yer alan arsamız üzerinde inşa edilen binamız milletimize kazandırdığımız yeni bir şahaser olarak hizmete girmiş olacak.

GIDA VE KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.Gerekli bakan arkadaşlarımızın vesilesiyle bu konuda adım atacağız.

Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle bir şey söz konusu değildi. Yurtlar, çift yatak bilemediniz üç yataklı odalar olmak üzere modern şekilde yurtlarımızı yaptık. Bu konuda yurtlarımızla iftihar ediyorum.

Tabi bay Kemal'e kalırsa ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı dikili bir ağacı yok ama yalan mı aman yarabbim. Onunla beraber tabi hareket eden medya grupları var. Onlar devamlı karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Ne yaparsa yapsın kervan yürüyor. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yalan atıyor ki bir sene içerisinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Bizim üniversite öğrencilerine yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil.

"BUNLARIN YALANLARINA İNANMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Mesela sözcüsü bir şeyler söylüyor. Yine yalan yine yalan. Diyor ki çiftçi battı. Ben daha bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Yüzde 25 şeker pancarına zam yaptık. Çay ve fındık da keza öyle. Ben de diyorum ki bu yalancılara değil benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet memnun. Bu şehirleri dolaşıyorum ben nerede ne var yerinde gezerek görüyoruz. Bunların yalanlarına inanmak mümkün değil. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs biz geldiğimizde 45 liracıktı. 650 liraya çıktı nereden nereye geldi. Asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücrette bir ücret alıyorlar bu noktaya geldi. Fakat bunlar bunu görmek istemiyorlar görmeyeceklerde. Harçlarla ilgili uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık. Sizin döneminizin sorunu olan harçları biz unutmadık. Bunlar CHP döneminden gelen sorunlardı bunları biz kaldırdık.

Bizim atacağımız adım şu, zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerde bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. İnşallah ABD dönüşü de bizzak kendim de ilgilenmek suretiyle üzerine gideceğiz.



