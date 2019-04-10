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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 15:21 | Son Güncelleme

Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Açık konuşmak gerekirse, FETÖ'nün ihanet mensuplarını kurumlarımızdan tam olarak temizleyemediğimizi görüyoruz" dedi. Terörle mücadele konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

erdogan

Bugün burada bu gazi mekanda bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Memnunum, memnun olduğum kadar da mahzunum. Milletimizin huzurunun teminatı olan emniyet teşkilatımızın 174’üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Bugüne kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş olan tüm emniyet mensuplarımızı saygıyla yadediyorum. Hizmet binalarının özel harekatçılarımıza hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Buradaki hizmet binaları 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar tarafından bombalanarak tahrip edilmiş, bir kısmı yıkılmıştı. Ele geçirilen uçaklarımızdan atılan bombalarla havacılık biriminde 7 arkadaşımız, nizamiye önünde de 44 arkadaşımız şehit olmuştu. Her insan ayrı bir dünyadır. Fakat az önce saygıdeğer hocamızın okumuş olduğu ayetlerde, rabbimizin bize malum bir müjdesi var. rabbimiz “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz” buyuruyor.

Şimdi bizim 51 şehidimiz de burada. Ama bizim yüzlerce, binlerce geçmişten bugüne şehitlerimiz var. onlar bizi şu anda da izliyorlar, bizi görüyorlar. Onlar sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşu. Temennim odur ki rabbim bizleri de sevgililer sevgilisi peygamberimizin sancağı altında kendilerine komşu eylesin.

Mesela PKK’nın çukur eylemleri sırasında Diyarbakır Sur’da gazi olan Halit Gülfer bunlardan birisidir. Malulen emekli olmayı reddedip ülkesi ve milleti için mücadeleye devam eden hain kardeşimiz, FETÖ’cülerin buraya yaptıkları saldırıda şehit olmuştur; manidar. Yine doğum gününde burada şehit düşen Hakan Yorulmaz kardeşimiz var. Aynı şekilde yine burada şehit olan, her biri gururumuz kadın polislerimiz var.

Darbe girişiminin yaşandığı her yerde farklı kahramanlık hikayelerinin yaşandığını biliyoruz. Polis teşkilatımız, özellikle de özel harekatçılarımız milletimizle omuz omuza FETÖ’cüler tarafından işgal edilen yerleri kurtararak darbenin bastırılmasında çok önemli görevler ifa ettiler.

Her yerde milletimizle birlikte destan yazan polislerimize kendi adıma, milletim adıma şükranlarımızı sunuyorum.

FETÖ'nün en başından beri en çok önem verdiği yerlerin başında Emniyet'in olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle ihraç edilenlerin sayısı 30 bini aşmıştır.

'ACIRSAK ACINACAK HALE GELİRİZ'

Açık konuşmak gerekirse, FETÖ'nün ihanet mensuplarını kurumlarımızdan tam olarak temizleyemediğimizi görüyoruz. Bazıları ağlıyor geliyor... Kusura bakmayın. Şuanda hukuk sistemi içinde gereken yapılıyor. Şunu ilke olarak söylüyorum; acırsak, acınacak hale geliriz. Biz titiz bir çalışmayla kimseyi mağdur etmeden, kimseyi de cezasız bırakmama gayreti içindeyiz. Şehitlerimize ve gazilerimize aksi takdirde nasıl hesap veririz. Bize durmak ve dinlenmek haramdır. Polislerimize ancak bu şekilde layık olabileceğimize inanıyorum.

'YENİ MESAJLAR VERECEĞİZ'

Ülkemizi farklı cephelerden sıkıştırmanın gayreti içindeler. Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler çevirmedik oyun bırakmadılar. İşi darbe girişimine vardırmalarına karşın Allah'a hamd olsun sonuç alamadılar. Buna rağmen hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında yeni mesajlar vereceğiz. Çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan Emniyet Gölbaşı FETÖ

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