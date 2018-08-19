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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 07:17 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ait atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürü Acu, Meteoroloji Genel Müdürü Güneş, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemaloğlu ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Şanlı görevden alındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Mevlüt Aydın, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ise Volkan Mutlu getirildi. İşte görevden alınan ve göreve atanan isimler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Kudret Arslan, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Şaban Karataş, Teftiş Kurulu Başkanı Asim Keser ve 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Nuri Ekici, başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

Bu suretle boşalan ve açık olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Murat Gürül, yardımcılığına Birol İnceciköz, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Murat Demirören, yardımcılığına Levent Kırcan, Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Dr. Hurşit Ziya Taşkent, Teftiş Kurulu Başkanlığına Ekrem Diler, 1'inci Hukuk Müşavirliğine Metin Dede, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Mustafa Kurt, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Nurpınar Tente Ödemiş atandı.

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Hayvancılık Genel Müdürü Muhittin Eyimaya, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, Tarım Reformu Genel Müdürü Bülent Selek, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mehmet Mustafa Gözükara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürü İsmail Şanlı, başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

Bu suretle boşalan ve açık olan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Mevlüt Aydın, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun, Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Zekeriyya Erdurmuş, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Altuğ Atalay, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Hasan Özlü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne Bilal Dikmen, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Ahmet İpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Yusuf Kandazoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Güldal, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Ayşe Ayşin Işıkgece, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Osman Uzun, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne Fuat Fikret Aktaş, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Özkan Kayacan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Aylin Çağlayan Özcan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Süleyman Değerli, Strateji Geliştirme Başkanlığına Oruç Baba İnan, 1'inci Hukuk Müşavirliğine Dursun Kelkit, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına İsa Sertkaya, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına Ahmet Kavak, Şeker Dairesi Başkanlığına Mehmet Hasdemir, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Ecmel Ercan ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Selçuk Kavasoğlu atandı.

AA

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Cumhurbaşkanı Kararları Recep Tayyip Erdoğan Meteoroloji Tarım ve Orman Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı

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