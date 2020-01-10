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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görme engelli öğrencilere özel hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görme engelli öğrencilere özel hediye!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'dan gelen bir grup görme engelli öğrenciyi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu
görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu.

Yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL SAAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.

Kaynak: AA

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Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Görme engelli öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan

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