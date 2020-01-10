Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görme engelli öğrencilere özel hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu

görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu.

Yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL SAAT



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.

Kaynak: AA

