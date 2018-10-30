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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, yeni İstanbul Havalimanı'nda yapılan 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarıyla ilgili olarak, 'Resepsiyonu da yeni havalimanında gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu. Neymiş, sadece Ankara'da kutlanırmış, bu nasıl anlayıştır' dedi. CHP için, 'Biz bunlara salon Cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz' ifadelerini kullanan Erdoğan, Tunceli'de donarak şehit olan askerlerle ilgili Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bay Kemal buralardan rant elde etmeye çalıştı. Benim dedem Sarıkamış'ta tüfeğine sarılarak donarak şehit oldu. Şehadetin içinde kurşun da var, donmak da var. Elbise falan bunları bize anlatma. Askerlerimizin tüm teçhizatının hepsi dünyadaki pek çok ordunun malzemelerinden daha moderndir. Biraz dürüst ol." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Andımız kararı ile yargıda ortaya çıkan ve hiç de masum bulmadığımız durumu konunun muhataplarına ilettik.

Yakında 31 Mart yerel seçimi ile ilgili adımlarımızı atmaya başlıyoruz.

Dün 2 tarihi anı birlikte yaşadık. Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü Cumhuriyetimize yakışan bir eserin açılışı ile gerçek manada yaşadığımıza inanıyorum. İstanbul'da tarihi bir törene katıldık. Dün dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızı resmen hizmete açtık. Biz, Cumhuriyetimizi lafla değil, icraatla kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki günübirlik değil, bundan sonra yıllarca bu kutlama zaten devam edilecek. Her uçuşta her inişte burası 29 Ekim 95. yıl dönümünde açılmıştı denilecek.

RESEPSİYON TARTIŞMASI

Resepsiyonu da yeni havalimanında gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu. Neymiş, sadece Ankara'da kutlanırmış, bu nasıl anlayıştır. Sende gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay.

"BİZ BUNLARA GARDIROP ATATÜRKÇÜSÜ DİYORUZ"

Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Bu kesimin milletimize, kendilerine en küçük hizmetlerinin geçtiği baki değildir. Biz bunlara salon Cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Cumhuriyet kavramını istismar ettikleri kadar icraat ortaya koysalar Türkiye başka bir yerde olurdu. Resepsiyonu havalimanında veriyor olmamızı eleştirdiğini görüyoruz. Vah zavallı. Sen yap da nerede yaparsan yap.

ANDIMIZ TARTIŞMASI

Andımız üzerinden bizim ülkemize mensubiyetimizi sorgulamaya cüret ediyorlar. Salon Cumhuriyetçileri ile bizim eser Cumhuriyeti, hizmet Cumhuriyeti bunlara çok yabancı geliyor. Ant tartışmasını köpürterek milletimizle aramıza nifak sokacaklarını zannediyorlar. Son günlerde kara önlükler giyip sokaklara dökülen koca koca adamlar görüyorum. Ant metnini okuyacağım derken çocukların önünde rezil duruma düşenlere şahit olduk. Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu millete yaptığımız hizmet, kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Türklüğümüzün öncüsü tek parti devrinden kalma bir metin değil, milletimizin gönlündeki yeridir. Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Bundan tavizimiz yok.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu çökerteceğiz. Planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Tepelerine binmeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi: Bir gece ansızın gelebilir.

DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER

Donarak şehit olan askerlerimizle ilgili tüm detayları İçişleri Bakanı bugün anlattı. Bay Kemal buralardan rant elde etmeye çalıştı. Benim dedem Sarıkamış'ta tüfeğine sarılarak donarak şehit oldu. Şehadetin içinde kurşun da var, donmak da var. Elbise falan bunları bize anlatma. Askerlerimizin tüm teçhizatının hepsi dünyadaki pek çok ordunun malzemelerinden daha moderndir. Biraz dürüst ol ya. Bu şehitlerimizin aileleri ne düşünüyor, sen ne düşünüyorsun. Sen zaten bittin bittin gidiyorsun ya. Ama dürüst ol. Hiç olmazsa şehitlerimizin üzerinden rant elde etmeye kalkma. Senin karakterini biz biliyoruz. Bu millet de her geçen gün seni daha iyi tanıyor. 31 Mart inşallah bu yürüyüşün sonu olacak. CHP de millet de senden kurtulacak.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti grup toplantısı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tayyip nasıl dini kullanıyorsa CHP de Atatürk'ü aynı şekilde kullanıyor...
Bu ülkenin değerleri var. Atatürk gibi, 29 Ekim gibi. Sen bu değer üzerinden konuşma yapamazsın. Senin görevin birlik ve beraberliği sağlamak. Biz burada kutlayacağız diyemezsin.
ah Kılıçdaroğlu sen olmasan kimle uğraşacaktı,iyiki varsın
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