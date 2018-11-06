Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin haftalık olağan grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Eğitim davası bu ülkenin ve milletin asırlardır tartıştığı ama bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir meseledir. Eğitime ayrılan kamu kaynağını 10 milyar liradan, bu yıl itibarıyla 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükseldik. Demek ki, bire 12. 12 kat artırdık. Çıkıyor atıyor, öğretmenler açıkta, işte sınıflar boş. Dünyadan haberi yok millet bu gerçekleri görüyor.

Almanya ziyaretimde 'Üniversitelerinizdeki öğrenci sayınız nedir?' dedim sayın Şansölyeye, bana 3 milyon üniversiteli öğrencileri olduğunu söyledi. Bizim 7 milyon 600 bin üniversiteli öğrencimiz var.

Bazı öğrencilerimiz 'illa da burs' diyor. 'İlla da burs' yok. Sen krediye de müracaat etsen, şunu bilesin ki faiz uygulaması yok size en küçük taksitlerle ve sigortalı olarak işe girdiğinde bunu devlet senden alacak.

