Erdoğan'dan 'Osman Kavala' tepkisi: Külahımıza anlatın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Osman Kavala soruşturması kapsamında akademisyenlerin gözaltına alınmalarına tepki gösterenler için, 'Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğunda feryat figan, Türkiye'de olduğu zaman akademisyenlerin finansörüdür vs. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.' ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecine değinen Erdoğan, şu uyarıda bulundu: "Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları;

İmtihanları başarı ile verenler, milletimizin gönlündeki yerlerini alacaklar. Veremeyenler ise nöbeti devredeceklerdir.

AKADEMİSYENLERE OPERASYON



Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, sokakları ateşe verenler gelip bu millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şu anda da cezaevinde olan bu kişi ile iltisaklı birçok malum akademisyenler de var. Bunlar geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler, hatta hatta Batı dünyasından çevreler açıklamalar yapıyor. Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğunda feryat figan, Türkiye'de olduğu zaman akademisyenlerin finansörüdür vs. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.