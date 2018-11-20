Erdoğan'dan 'Osman Kavala' tepkisi: Külahımıza anlatın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Osman Kavala soruşturması kapsamında akademisyenlerin gözaltına alınmalarına tepki gösterenler için, 'Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğunda feryat figan, Türkiye'de olduğu zaman akademisyenlerin finansörüdür vs. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.' ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecine değinen Erdoğan, şu uyarıda bulundu: "Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları;
İmtihanları başarı ile verenler, milletimizin gönlündeki yerlerini alacaklar. Veremeyenler ise nöbeti devredeceklerdir.
AKADEMİSYENLERE OPERASYON
Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, sokakları ateşe verenler gelip bu millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şu anda da cezaevinde olan bu kişi ile iltisaklı birçok malum akademisyenler de var. Bunlar geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler, hatta hatta Batı dünyasından çevreler açıklamalar yapıyor. Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğunda feryat figan, Türkiye'de olduğu zaman akademisyenlerin finansörüdür vs. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.
Dün TürkAkım hattının Karadeniz'den ülkemize ulaşması törenine katıldık. Konuşacaksak bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız yok mu? Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna böyle bri yatırım gerçekleşiyor. Ülkemize yeni bir doğalgaz imkanı oluyor. Bu gündeminizde değil. Gündemlerinde hala biz Türkiye'yi nasıl karıştırırız bu var. Ülkemizi bölemeyeceksiniz böyle bilin.
'ADAYLARIMIZI NETLEŞTİRİYORUZ'
Partimiz aday belirlemek için kesintisiz mesaide. Titiz araştırma, soruşturma ile adayları netleştiriyoruz. Aday tespiti noktasında sık sık bir arata geldik. İlçelere de inmeye başladık. Temayül yoklamaları da yapıldı. Partimiz kesintisiz mesai halinde. Siyaset ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, titiz bir çalışmayla adaylarımızı netleştirmenin peşindeyiz.
'BİR İSİM VERİLECEKSE...'
Ülkemizde son dönemlerde eski Türkiye'de kaldığını düşündüğümüz tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Dünyanın 21. yüzyılın ikinci yarısına hazırlandığı dönemde, ülkemizin baskı dönemine çekilmeye çalışılması manidardır. Buna bir isim verilecekse gericiliktir, çağ dışılıktır. Türkiye'nin geldiği yerde eski, baskıcı günlere dönülmesini isteyenlere başka ne söz olabilir. Bizim milletimiz tek parti dönemini vicdanında hakettiği yere çoktan oturtmuştur.
İstanbul'un su sıkıntısını giderdik. Diğer illerde asırlık ihmalleri gidermek de bize nasip oldu. İzmir'in su sıkıntısını biz giderdik. Adı yasaklarla, yoklukla özdeşleşen bir partinin hala aynı kafada gidiyor olması ülkemizin bir talihsizliğidir. Adımını millet düşmanlarıyla birlikte atanlar artık siyasette hortlayamayacak.
'CHP DERSİNİ ALACAKTIR'
Doğrudan milletin kendisine hakaret eden CHP kafası 31 Mart'ta hak ettiği dersi bir kez daha sandıkta alacaktır. Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler kendi karanlıklarında kaybolup gidecekler. Kaybettikleri mevzileri kazanmak için yeni taktikler üretecek kabiliyeti olmayanlar eski usul yöntemleri tedavüle sokuyor. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz.
'TASFİYE EDECEĞİZ'
Kazanmadık gönül bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Çok yatırım yapacağız. Bir göreve çok kişi talip olur, bir kişi sonunda üstlenir. Tüm adaylarımız da onun yanında saf tutar. Kendi adaymış gibi çalışır. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Aynı şekilde şuradan neden aday olamadım, buradan aday oldum diyorsa önce nefsini bir hizaya çeksin. Biz bir davayız, teşkilatız. İstişareler yapılır, sen şurada adaysın denilince eyvallah deyip çalışmaya başlanır.
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