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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşması öncesinde İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal'a parti rozetini taktı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Aramıza katılan Tamer Akkal kardeşimize bu yolculuğumuzda hoş geldiniz diyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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