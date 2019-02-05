Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşması öncesinde İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal'a parti rozetini taktı.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Aramıza katılan Tamer Akkal kardeşimize bu yolculuğumuzda hoş geldiniz diyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun.
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