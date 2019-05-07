Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında partililere seslendi. Erdoğan, YSK'nın İstanbul'da seçim yenileme kararı için, "YSK kararını ortaya koymuştur. İBB seçimleri 23 Haziran Pazar günü yenilenecektir. Kararın ülkemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kararı hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz" dedi. "HERKES HADDİNİ BİLECEK"



Erdoğan ayrıca, "Bazı iş adamı grupları garip garip açıklamalar yapıyor. Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla, ülkenizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde sizler seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız bunlar normalleşmeyi getirmez. Yanlış yapıyorsunuz, önce herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları: Suriye'de, ülkemizde kurulan tuzakları hala göremeyen gözlerinin önündeki perdeyi kaldırsın diyorum. Şu mübarek günlerde herkesin milletimizin hayırlı geleceği için dua etmeye davet ediyorum. Bu kutlu dava yolunda bizimle olan her bir kardeşime tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor CHP'den 'açıklama' ve 'canlı yayın' uyarısı Abe ve Trump telefonda görüştü

31 MART SEÇİMLERİ



Türkiye önemli bir seçimi daha geride bıraktı. Seçimlerin sonuçlarının bir kez daha ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İstanbul'un 28 Ankara'nın 11 ilçesinde mitingler gerçekleştirdik. Emeğimizin karşılığını da aldık. Toplam oylarda yüzde 51.7, belediye başkanlığı sayısına göre de 54.2 düzeyinde başarı yakaladık. Başarısızlığa yol açan sebepleri teker teker tespit edecek ve gereğini yerine getireceğiz. Bu işler aceleye gelmez. Tespiti ne kadar sağlıklı yaparsak çözümü o derece güçlü hayata geçiririz. İSTANBUL'DA SEÇİM TEKRARI



Yapılan itirazlar sebebiyle 3 ilçede seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesi kararı daha önce verildi. En tartışmalı konu İBB seçimi olmuştur. Önce yaklaşık 25-28 bin arasında farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Biz bu durumu saygı ile karşılamaya hazırdık. İlerleyen saatlerde ve günlerde arkadaşlarımızın yaptığı birleştirme tutanakları ile itirazlar netleştikçe karşımıza bambaşka bir manzara çıktı. Bu süreçte gördük ki yaklaşık 15 bin seçmenin iradesi gasp edilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu ortadadır. Sunduğumuz belgeler sağlamlı, itirazımızda somut deliller vardı. Aradaki fark yarı yarıya azalmamış olsaydı mesele buralara gelmezdi. Hukuksuzluğu, daha vahimi bir irade gaspını görmezden gelemeyiz. Bugüne kadar yaşanan sürecin sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar.

Sadece iptal oylarının sayımı ile ve birleştirme tutanaklarının düzeltilmesi ile büyük bir sayının ortaya çıkması dahi içimize kurt düşürmeye yetmiştir. İstanbul'daki yaklaşık 62 bin sandık görevlisinden neredeyse 20 bine yakınının açık emre rağmen kamu görevlileri arasından değil de banka ve özel okul çalışanlarından seçilmesi şüphelerimizi daha da artırdı. Bir takım kirli ellerin işin içine girdiği anlaşılıyor. Tek tek yanlışlar, eksikler, kusurlar mazur görülebilir ama sandık kurulu üyelerinin neredeyse üçte 1'inin kanuna aykırı atanmış olmasını kimse masum bir hata olarak izah edemez. Bu inançla hukuk mücadelemizi seçim kanunumuz çerçevesinde dün akşama kadar sürdürdük. "YSK KARARINI ORTAYA KOYMUŞTUR"



Biz sadece gasp edilen haklarımızın, yanlışların düzeltmenin peşindeyiz. Böyle bir durumda bize söylemedikleri, etmedikleri bırakmayacak olanların hukuki haklarımızı kullandığımız için aynısını yapıyor olmalarındaki iki yüzlülüğü milletimizin takdirine bırakıyorum. YSK kararını ortaya koymuştur. İBB seçimleri 23 Haziran Pazar günü yenilenecektir. Kararın ülkemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kararın hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz. İstanbul'daki tüm hemşehrilerimizin gönlüne girerek seçimleri kazanmaya çalışacağız. Türkiye bir demokrasi ve hukuk devletidir. YSK tam tersi yönde karar vermiş olsaydı, biz yine buna uyacaktık. Biz sadece milli iradeye saygının gereğini yerine getirdik.