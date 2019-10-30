Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'ABD'ye gidecek misiniz?' sorusuna "Şu an henüz kararımı vermedim. Soru işaretleri var" yanıtını verdi. Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamaları: Cumhuriyet Bayramlarını sadece sözle ve törenle kutlamakla kalmadık, eserlerimizin açılışı ile birer hizmet şölenine çevirdik. Marmaray'ı 6 yıl önce 29 Ekim'de açık. Bundan 3 yıl önce Başkentimizin gurur abidelerinden olan YHT gar binasını hizmete aldık. Geçen yıl da İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını yaptık. Havalimanını 41 milyon yolcu kullanmış bulunuyor. Cumhuriyet'e buram buram özenti kokan saçmalıklarla değil, böyle en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur. "KÜRESEL DÜZEYDE OYUN KURAN BİR DEVLET HALİNE GELDİK"



Bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik. Manipülasyonlarla ekonomimizin çökertiliği, üç beş terör eylemi ile ülkemizin hizaya sokulduğu günler artık geride kaldı. Gerektiğinde yedi düvele meydan okuyan bir Türkiye var. Türkiye nihayet 360 derece görüş açısına sahip bir ülke haline geldi.

Tüm bu süreçte sadece Rabbimizden yardım istedik, sadece milletimize güvendik. Bizi güçsüz bırakacak hiçbir durumla karşı karşıya kalmadık. Girdiğimiz her mücadelede Rabbimizin yardımını da milletimizin desteğini de hep yanımızda bulduk. Kerameti kendimizde görmedik, kibre kapılmadık. Zaferle değil, seferle mükellef olduğumuz bilinci ile hep daha çok çalıştık, daha çok dua ettik, daha çok milletimizle bütünleştik. Eksiklerimiz, hatalarımız elbette olmuştur ama art niyetimiz, korkumuz asla olmadı. "TÜRKİYE YENİ BİR İSTİKLAL HARBİ VERİYOR"



Birileri hala verdiğimiz mücadelenin farkında değilse de milletimiz bunu görüyor. Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor ve zafere doğru adım adım yürüyor. Başarı için önce AK Parti olarak bizim kendi birliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz performans parlamento içinde de kendini gösteriyor. Milletimizle birlikte, kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen milletimize de sesleniyorum; Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız.

FAİZ VE ENFLASYON AÇIKLAMASI



Ekonomi ile ilgili battı, bitti, çökerttik dediler, battı mı? Elhamdülillah. Biz tarihimizde nasıl küllerimizden ayağa kalktıysak şimdi de ayağa kalktık ve yolumuza devam ediyoruz. Faiz iniyor, enflasyon geriliyor. En yakın zamanda enflasyonda tek haneli rakama ulaşacağız. "SARI YELEKLİLER HER YERDE OLACAK"



Harekat başladığından bu yana çeşitli ülkelerde 700'e yakın eylem gerçekleştirildi, 36 insanımız yaralandı. Buradan AB başta olmak üzere terör örgütünü destekleyenlere sesleniyorum; yanlış yapıyorsunuz. Sarı yelekliler var ya, sadece Fransa'da olmayacak. Bütün her yerde olacak. Olacak, olacak. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bu DEAŞ'lı teröristleri siz yetiştirdiniz, niye almıyorsunuz, haydi alın. Böyle yaparak aslında kendi geleceklerini tehlikeye atıyorlar. Biz Türkiye olarak her türlü terör ve teröristin üstesinden bir şekilde geleceğiz. (Terörle mücadele) İnşallah yakında dönemde yeni müjdelerimiz olacak. TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'TEKİ DURUM VE KOBANİ AÇIKLAMASI



900'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Tel Abyad ve Rasulayn arası şu anda kontrol altında ama bizim için yeterli mi? Değil. Bunun için Tel Rıfat'taki teröristlerden buranın temizlenmesi sözünü aldık. Temizlendiğine dair bize Rusya gerekli olan bilgileri veriyor. Yeterli mi elbette değil. Münbiç'ten de sözünü aldık, TSK bunun da takibi içinde. Yeter mi? Yine yetmez. Bizim için bir diğer önemli adı da bugünkü adı ile Kobani, eski adı ile Ayn el Arab, buranın da kontrolümüz altına girmesi lazım. Buraya biz mi gireceğiz? Hayır ya. Suriyeli kardeşlerimiz gidecek. Bizim derdimiz onların yerlerine gitmesi.