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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2020 13:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin gücü, gerekiyorsa, Suriye’yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir." dedi. Suriye'ye yeni operasyon mesajı da veren Erdoğan, teröristlerin belirlenen hattın dışına çıkartılmaması durumunda harekete geçileceğini de ekledi. Charlie Hebdo dergisindeki çirkin karikatürle ilgili ise Erdoğan, "Benim Peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

HATAY'DAKİ SALDIRI GİRİŞİMİ VE TERÖR KONUSU

Bu olay Türkiye’nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ ile bizim kadar mücadelesi olmayan kişiler artık bu orta oyununu bir kenara bırakmalıdır. Türkiye’nin gücü, gerekiyorsa, Suriye’yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

DEAŞ ile gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir.

Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum.

CHARLİE HEBDO'YA TEPKİ

Şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki benim sevgili Peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlar ile ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok zaten.

Ülkemizde de bunların uzantıları olduğunu biliyor ve görüyoruz, hatta bu parlamentonun çatısı altında da olduğunu biliyoruz. Hatta bunlar buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar, bu pazarda size yer yok. İslam ve Türkiye düşmanlarının girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gedeceklerine inanıyorum, bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine gidişinin işaretidir.

BATI'YA TEPKİ

Fransa ve genel olarak Avrupa, Makron’un ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların bu kısır, provokatif, çirkin, nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor. Sağduyulu Avrupalıları, kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz.

İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir.

Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi altındadır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdAhale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz.

Lübnan'da bir felaket yaşanıyor, oraya güya istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni kovdular. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak. Adeta, bunlar, Haçlı Seferini yeniden başlatmak istiyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Dün, Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma.

Ayrıntılar gelecek...

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