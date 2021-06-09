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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar

09.06.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt vererek, "Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye güney sınırlarını güvence altına almıştır. Ülkemizi sahillerine hapsetme girişimlerine en etkili cevapları vermiştir. Biri İstiklal Harbi'nde biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik ünvanıyla şereflenen Meclisimiz zorlu dönemlerden geçmiştir. Türkiye'nin gündemini karanlık mahfillerde kurgulanan senaryolara hapsetmedik. Ülkemize istikamet çizilmesine izin de vermedik.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Dün CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan zat çıkmış lağım çukuru iddialarını Meclis kürsüsünden dile getiriyor. İfade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE BEL BAĞLAMIŞ DURUMDALAR"

Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar.

Ülkemize, ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik. Türkiye’de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz.

Bugün dünyada ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda, arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimizi hedef alan saldırıları, birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık.


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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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