Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Pakistan, Malezya, Türkiye olarak üçlü yapılacak dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir." dedi.

Erdoğan, "Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz." diye konuştu.

RUSYA'NIN VİZE KARARI

Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasını değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir."

