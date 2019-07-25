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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 18:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e 'Cumhuriyet Nişanı' verdi. Törenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle ilgili olarak, "Yaşamış olduğu süreç bizi üzmüş ve kırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Pakistan, Malezya, Türkiye olarak üçlü yapılacak dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir." dedi.

Erdoğan, "Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz." diye konuştu.

RUSYA'NIN VİZE KARARI

Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasını değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir."

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan hakan atilla

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