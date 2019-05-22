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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Devlet, adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adaletin olmadığı devlet yıkılmaya mahkumdur.

BM Güvenlik Konseyi'nde 5 ülke güya adalet dağıtıyor. . Yok böyle bir şey. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız aslında bir adalet arayışının gereğidir. Şu anda Arakan'da Libya'da Filistin'de Kudüs'te adalet mi var? Adalet dağıttığını söyleyenler sadece insanlara nasihat çekiyor ve insanları aldatıyorlar.

Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardın ardına gelmiştir. Devlet ve millet tarihimiz adaletli duruşumuzun tezahütleri ile doludur.

Adalet teşkilatımız bir dönem FETÖ'nün ağır saldırılarına maruz kaldı.

Son 17 yıldır fiziki imkanlarından insan kaynağına kadar her alanda adalet teşkilatını güçlendirmeye çalıştık.

Adalet yolundan sapanların akıbeti yine hukuk içinde hesap vermektir.

Kalplerin sapkın ideolojisinde kiralamış olanların adalet dağıtması mümkün değildir.

"BANA GÖRE ÖNCELİKLİ KANUN DEĞİL, HUKUKTUR"

Milletimizin ve devletimizin başına musallat olan karşılarında adalet savaşçılarımız olan hakim ve savcılarımızı bulmuştur. Hakim ve savcının en büyük murakıbı kendi vicdanıdır. Bana göre öncelikli olan kanun değil, öncelikli olan hukuktur. Kanun yazılır geçer ama hukuk, hak ve halk arasındaki bütünlüktür. Adalet öyle bir kavram ki, kimi durumda zulümle arasındaki fark bir soğan kabuğu kadar incedir.

Hakim ve savcı işini kötü yaptığında toplumun vicdanında telafisi olamayan bir yara açılır.

Adalet bayrağı yükseldiğinde dünyada tek bir yoksul tek bir mazlum kalmaz.

Önünüze gelen dosyalardan, bilgilerden bir tekini bile yanlış değerlendirmeniz gerçekten vahim sonuçlara yol açabilir. Bu görev en küçük ihmali ve rehaveti kaldırmaz.

YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasilerin sınırları zorladığı görüyoruz.

Hukukun verdiği kararlar eleştirilebilir ama bu eleştiri içerikle ilgili olur.


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Recep Tayyip Erdoğan hakim ve savcı töreni

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