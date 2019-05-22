Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Devlet, adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adaletin olmadığı devlet yıkılmaya mahkumdur.

BM Güvenlik Konseyi'nde 5 ülke güya adalet dağıtıyor. . Yok böyle bir şey. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız aslında bir adalet arayışının gereğidir. Şu anda Arakan'da Libya'da Filistin'de Kudüs'te adalet mi var? Adalet dağıttığını söyleyenler sadece insanlara nasihat çekiyor ve insanları aldatıyorlar.

Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardın ardına gelmiştir. Devlet ve millet tarihimiz adaletli duruşumuzun tezahütleri ile doludur.

Adalet teşkilatımız bir dönem FETÖ'nün ağır saldırılarına maruz kaldı.

Son 17 yıldır fiziki imkanlarından insan kaynağına kadar her alanda adalet teşkilatını güçlendirmeye çalıştık.

Adalet yolundan sapanların akıbeti yine hukuk içinde hesap vermektir.

Kalplerin sapkın ideolojisinde kiralamış olanların adalet dağıtması mümkün değildir.

"BANA GÖRE ÖNCELİKLİ KANUN DEĞİL, HUKUKTUR"



Milletimizin ve devletimizin başına musallat olan karşılarında adalet savaşçılarımız olan hakim ve savcılarımızı bulmuştur. Hakim ve savcının en büyük murakıbı kendi vicdanıdır. Bana göre öncelikli olan kanun değil, öncelikli olan hukuktur. Kanun yazılır geçer ama hukuk, hak ve halk arasındaki bütünlüktür. Adalet öyle bir kavram ki, kimi durumda zulümle arasındaki fark bir soğan kabuğu kadar incedir.