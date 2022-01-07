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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret! Maylo ile oynadı

07.01.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada barınağın maskotlarından Maylo ile oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret! Maylo ile oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.

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MAYLO İLE OYNADI

Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve sanatçı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu bir grup eşlik etti. (DHA/AA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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