Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret! Maylo ile oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.

MAYLO İLE OYNADI

Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve sanatçı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu bir grup eşlik etti. (DHA/AA)



