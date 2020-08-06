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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2020 07:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima'nın 75. anma yıl dönümünde gönderdiği mesajda ¨Hiroşima, 'yanlışı tekrar etmeme' kararlılığımızın nişanesi olmalı.¨ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı

Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiroşima’ya atom bombası atılmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Hiroşima’nın kurbanlarını taziyeyle anan Erdoğan, ¨Dost Japon halkına başsağlığı diliyorum. 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum.¨ cümlelerini kullandı.

Erdoğan, ¨Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış anıt parkında yer alan kaideye kazıldığı gibi Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın nişanesi olmalıdır.¨ dedi.

İnsanlığın Hiroşima’dan ders alması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Hiroşima Barış Parkı'ndaki kaidede yazılan ¨Bir Daha Asla¨ sözüne atıfta bulundu.

Kente atom bombası atıldığında 2 yaşında olan ve aldığı yaralara rağmen 10 yıl daha hayat süren, Hiroşima’dan etkilenen çocukların sembolü Sadako Sasaki’yi anımsatan Erdoğan, ¨Onlarca drama rağmen Suriye’de, Yemen’de, Filistin’de çocuklar ölmeye, savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Ölüm mülteci teknesinde, okul sırasında, sokakta, kimi zaman en güvende hissettikleri annelerinin kucağında buluyor. Bu acının bir daha yaşanmaması için çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için ‘Bir Daha Asla¨ ifadelerini kaydetti.

Erdoğan, mesajını Türk şairi Nazım Hikmet’in ¨Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler.¨ dizeleriyle sonlandırdı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vekaleten Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve beraberindeki heyet katıldı.

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