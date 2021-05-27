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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HSK üyeliklerine atama

27.05.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HSK üyeliklerine atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi.

Üyelik seçimlerinin, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

(AA)

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