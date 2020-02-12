HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Erdoğan'ın açıklamaları:

Şu ana kadar deprem kampanyası hesabında yaklaşık 1 milyon lira bulunuyor. Yardım kampanyamızı tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde genişletiyoruz. AK Parti adına açılan yardım hesap numaramız şu anda ekranda gözükmektedir.

1

ESED REJİMİNİN İDLİB'DEKİ SALDIRISI

Terör örgütleri sürekli insanlık dışı eylemleri ile kana susamış olduklarını gösteriyor. İblib'de rejim ve onlarla hareket eden Rus güçleri ile İran güçleri sürekli sivil insanlara saldırıyor, onları katlediyor. Herkes gözünü kapatsa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. Rejim ve Ruslar ile rejimle hareket eden güçlerin sivil halkı hedef aldığının altını bir kez daha çiziyorum. Amaç bölge halkını sınırlarımıza sevk etmek üzere sahayı tamamen boşaltmaktır. Bize verilen sözler yerine getirilmedi, anlaşmalara da kimse uymadı. Madem durum bu artık biz de lafa değil, sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem noktalarının gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada ne gerekiyorsa oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız. Hemen şimdi ne yapmamız gerekiyorsa onun adımlarını atacağız.

"REJİM GÜÇLERİNİ HER YERDE VURACAĞIMIZI BURADAN İLAN EDİYORUM"

İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Rejime saldırı bahanesi verenlere de artık tavizsiz davranacağımızın mesajını ilettik. Kimsenin satılmışlığına, provokasyonlarına göz yumacak değiliz. Karada da rejim güçlerini belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Adana Mutabakatı'nın gereği bu. Askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib'de Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI AÇIKLAMALARINA YANIT

Siyasetçinin görevi tetikçiliğe soyunmak değil, ülkesinin ve milletinin ortak menfaatleri çerçevesinde hitap ettiği kesimin sözcülüğünü yapmaktır. Türkiye'nin en büyük sorununun ana muhalefet ve onun başındaki zat olduğunu belirtmekten dilimizde tüy bitti. FETÖ'nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Bugün burada FETÖ'nün siyasi ayağını ben size adeta ekran diyebileceğim duvarda açıklıyorum. Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ve kendisidir. Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı bizzat kendisidir. Peki, CHP bu işin neresindedir? Sayın Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ile birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Sayın Baykal'a kurulan kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildiği halde Kılıçdaroğlu'nun bunun hiç sözünü ettiğini duydunuz mu? Savcının görevden alınmasına şiddetle karşı çıkan da Kılıçdaroğlu olmuştur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM’de törenHasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM’de tören
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti İdlib

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

Bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Diğer Haberler
Hayatını kaybeden eski Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM’de tören

Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM’de tören

Silahlı saldırı sonrası CHP'li eski vekil Bülent Baratalı'dan açıklama

Silahlı saldırı sonrası CHP'li eski vekilden açıklama

CHP’nin İdlib ile ilgili grup önerisi reddedildi

CHP’nin İdlib önerisi reddedildi

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldular

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldular

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.