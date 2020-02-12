Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Terör örgütleri sürekli insanlık dışı eylemleri ile kana susamış olduklarını gösteriyor. İblib'de rejim ve onlarla hareket eden Rus güçleri ile İran güçleri sürekli sivil insanlara saldırıyor, onları katlediyor. Herkes gözünü kapatsa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. Rejim ve Ruslar ile rejimle hareket eden güçlerin sivil halkı hedef aldığının altını bir kez daha çiziyorum. Amaç bölge halkını sınırlarımıza sevk etmek üzere sahayı tamamen boşaltmaktır. Bize verilen sözler yerine getirilmedi, anlaşmalara da kimse uymadı. Madem durum bu artık biz de lafa değil, sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem noktalarının gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada ne gerekiyorsa oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız. Hemen şimdi ne yapmamız gerekiyorsa onun adımlarını atacağız.

"REJİM GÜÇLERİNİ HER YERDE VURACAĞIMIZI BURADAN İLAN EDİYORUM"



İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Rejime saldırı bahanesi verenlere de artık tavizsiz davranacağımızın mesajını ilettik. Kimsenin satılmışlığına, provokasyonlarına göz yumacak değiliz. Karada da rejim güçlerini belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Adana Mutabakatı'nın gereği bu. Askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib'de Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI AÇIKLAMALARINA YANIT



Siyasetçinin görevi tetikçiliğe soyunmak değil, ülkesinin ve milletinin ortak menfaatleri çerçevesinde hitap ettiği kesimin sözcülüğünü yapmaktır. Türkiye'nin en büyük sorununun ana muhalefet ve onun başındaki zat olduğunu belirtmekten dilimizde tüy bitti. FETÖ'nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Bugün burada FETÖ'nün siyasi ayağını ben size adeta ekran diyebileceğim duvarda açıklıyorum. Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ve kendisidir. Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı bizzat kendisidir. Peki, CHP bu işin neresindedir? Sayın Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ile birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Sayın Baykal'a kurulan kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildiği halde Kılıçdaroğlu'nun bunun hiç sözünü ettiğini duydunuz mu? Savcının görevden alınmasına şiddetle karşı çıkan da Kılıçdaroğlu olmuştur.

