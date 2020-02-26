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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib zirvesiyle ilgili kritik açıklamalar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2020 14:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyaretini takip eden gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İdlib görüşmeleriyle ilgili "5 Mart itibarıyla, yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak. İkili, dörtlü meselesini görüşmelerle devam ettireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı, İdlib'de gözlem noktalarına yönelik kuşatmaya müsaade edilmeyeceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib zirvesiyle ilgili kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik açıklamaları şöyle:

(İdlib görüşmeleri) 5 Mart itibarıyla, yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak. İkili, dörtlü meselesini görüşmelerle devam ettireceğiz.

Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu konuda taviz vermemiz mümkün değil.

Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen, bir daha görüşmemiz gerekecek.

Şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, 'Eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz' dedik.

HDP KONGRESİ

Bunların yargı ile süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir, çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç.

Ayrıntılar geliyor...

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