Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor...

Konuşmasında, Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan İdris Naim Şahin'i eleştiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı.

"Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davasına aykırı düşen birisi utanmadan sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini iyi bilir. Bizde dostluk mezara kadar. Terör örgütleriyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizin ne dostluğumuz olur, ne muhabbetimiz. Seni genel sekreter, vekil sonra bakan yapacağım sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın. Onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Bu kişi Ordu’ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkamasın. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. Arkalarına terör örgütlerini alanlar bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar.

