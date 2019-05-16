Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde İç Güvenlik Birimleri iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanının yanı sıra programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya da katıldı. "SON 2 BUÇUK YIL İÇİNDE 16'SI KIRMIZI LİSTEDEN 420 SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK" İç Güvenlik birimlerinin iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz şehitleriyle yaşayan şühedanın ölmediğine inanın iman eden bir dinin mensuplarıyız. Biz Macaristan’dan, Japonya’ya, İngiltere’den Ürdün’e kadar dünaynını34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Biz istiklal marşında bile şehitliği arzulayan şühedanın emanetini evlatlarına hatırlatan bir toplumuz. Bunun için Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir. Biz işte böyle yüksek bir şuurla, şehadet bilincine sahip böyle bir medeniyetin müntesipleriyiz. Şehitlerimiz uğruna canlarını verdikleri emanet halel getirmemek en önemli görevimizdir, hamdolsun bugüne kadarda muazzep etmedik. Son olarak geçtiğimiz günlerde annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice şehit eden teröristleri yakalayıp adalete teslim ettik. Bölücü başta olmak üzere bu milletin birliğine, beraberliğine değerlerine kast eden katil sürülerinden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Kesintisiz operasyonlarla teröristlere çok büyük zayiatlar verdik. Son 2,5 yıl içinde 16’sı kırmız listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Bir dönem 2 binlere çıkan sınırlarımız içindeki terörist rakamın 700’lere kadar düşürdük. Hem örgüte katılanların sayısında, hem de terör örgütünün eylem kapasitesinden önemli gerilemeler yaşandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde uzun yıllardan sonra barış ortamı tesis edildi. Terör örgütlerinin yuvasına dönüşmüş dağlarımıza sizlerin gayretleri, fedakarlıkları sayesinde yeniden bahar geldi. Terör örgütlerine lojistik ve mühimmat sağlayan bütün unsurları kaynağında kurutmak için Suriye ve Irak hareketlerimize hız verdik. Suriye’de operasyonlarda DEAŞ ve bölücü örgütün bu uzantılarına çok büyük darbeler indirdik. 4 bin kilometrekareden daha fazla bir alanı terörden arındırarak huzur adası haline dönüştürdük. Daha birkaç yıl öncesine kadar zulüm baskı ve etnik temizlikle anılan yerler Türkiye’nin çabaları sayesinde en güvenli şehirleri haline geldi. Suriye’deki savaştan kaçan 3,6 milyon mülteciden 320 bini geri vatanlarına döndü. İnşallah çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulanan diğer yerlere bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacağız. Suriye’nin kuzeyinde ülkemize komşu bir terör koridorunun oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Suriyeli Kürt Arap ve Türkmen kardeşlerimiz geleceğini yeni sömürge heveslilerinin insafına teslim etmeyeceğiz” dedi.

"SON FETÖ'CÜ HAİN DE YARGIYA HESAP VERENE KADAR BU MÜCADELE SÜRDÜRECEĞİZ" FETÖ’yle ilgili mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi aralarında 63 polisimizin de olduğu 251 vatandaşımız katleden FETÖ’cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabın hukuk önünde soruyoruz. Elde edilen yeni belgeler ve bilgiler ışığında örgütün kriptonun yapılanmasına ilişkin soruşturmalar derinleşerek devam ediyor. Mahkemelerimiz darbeciler hakkında mahkumiyet kararlarını vermeyi sürdürüyor. Yurtdışında ise elimizdeki tüm diplomatik hukuku istihbari imkanları kullanarak FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz. Son FETÖ’cü hainde yargıya hesap verene kadar bu mücadele sürdüreceğiz. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, kime sırtlarını dayarlarsa dayasınlar vatan millet düşmanları asla huzur bulamayacaklar. Nasıl ülkemizde inlerine girdiysek, yurtdışında bu şebekenin iplerini pazara çıkartıyoruz” diye konuştu. "OPERASYONLARA KARŞI BUGÜNÜN TÜRKİYE ÖNCESİNE GÖRE SU VERİLEN ÇELİK GİBİ DAHA DAYANIKLI HALE GELMİŞTİR"

Milletin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her milletin hayatında ikbal dönemlerinde yanı sıra zorluk ve imtihan günleri de olur. Biz bin yıl önce ebedi vatanımız olarak seçtiğimiz coğrafyada bu gerçeği birçok defa yaşayarak tecrübe ettik. İçerden ve dışarıdan gelen onca saldırıya ve ihanete rağmen, hamdolsun, Yüz milyonların umudu olan bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Gerektiğinde can verdik, ciğer parelerimizi kara toprağın bağrına emanet ettik. Ama vatanımızın üzerine namahrem elini asla değdirmedik. Ezanlarımızın minarelerimizden eksilmemize ay yıldızlı bayrağımız gönderden indirilmesine müsaade temdik. Bir dönem mezhepçilik fitnesiyle, sağ sol kavgasıyla bölücü emellerle birliğimiz parçalamak isteyenler bekledikleri fırsatı vermedik. Her acı tecrübeden gerekli dersleri çıkardık. Üstesinde geldiğimiz her badire ile inancımız perçinledik. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat olarak birbirimize daha sıkı kenetlendik. Operasyonlara karşı bugünün Türkiye öncesine göre su verilen çelik gibi daha dayanıklı daha dirençli hale gelmiştir. Birlik ve beraberliğimiz muhafaza ettiğimiz sürece Allah’ın izniyle hiç kimse Türk Milletine bir daha geçmişteki acılarını yaşatamayacaktır. 82 milyonun kardeşliği sürdüğü sürece ülkemize yönelik saldırlar milletimizi çelikten iradesi karşısında hezimete uğrayacak. Bunun için sadece devlet adamlarına değil, herkese önemli görevler düşüyor. İnsanımız can ve mal güvenliğini koruyan siz emniyet teşkilatımız sorumluluğu daha çoktur. Her birinizi görevinizi yerine getirme konusunda titizlendiğinizi biliyorum. Sevdiklerinizde, ailenizden, hata sağlığınızdan fedakarlık yaparak bu ülkeye minnet borcunuzu ödüyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına sizlerin nezdinde emniyet birimlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“23 HAZİRAN ÖNCESİNDE HERKESİ BULUNDUĞU MAKAMIN AĞIRLIĞINA UYGUN ŞEKİLDE DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM" 23 Haziran seçimlerine ilişkin emniyet teşkilatına önemli görevlerin düştüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas süreç yükünüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Kardeşlerim burada siyasi kaygılardan bağımsız olarak çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 23 Haziranda İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Sadece milletimiz değil tüm dünyanın gözleri bu seçimlere dikilmiş vaziyette onlar kendi işlerini bırakıp bizimle uğraşıyorlar. Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler, bakıyorsunuz son günlerde ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürmesinde ellerinden geleni ardında koymayacaklarını biliyoruz. Seçim öncesinde yalan yanlış haberlere insanımız sinir uçlarıyla oynandığını görüyoruz. Sosyal medya manipülasyonlarıyla toplumsal gerilimi tırmandırmak için çok yoğun çaba harcanıyor. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetin sahip çıkmaktır. Türkiye 14 Mayıs 1950’den beri tüm dünyaya örnek bir şekilde seçim yapan bir ülkedir. Seçim güvenliğinin temini noktasında bugüne kadar takdire şayan bir başarı yakalayan Emniyet Teşkilatımızı, yalan yanlış bilgilere töhmet altında bırakmak doğru değildir. 23 Haziran öncesinde herkesi bulunduğu makamın ağırlığına uygun şekilde davranmaya davet ediyorum” dedi.