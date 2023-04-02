Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'daki iftar programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Kalıcı konutlarımızın inşasıyla beraber depremzede kardeşlerimizin de hayata umutla bağlandığını görüyoruz.
Gittiğimiz yerlerde önümüzü kesip, 'Bizi bunların eline bırakmayın' diyen insanlarımıza bigane kalamayız.
85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Söz verdiğimiz bütün işleri yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız.
Milletimizin bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Beklentileri boşa çıkarmayacağız.
Ayrıntılar geliyor...