Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Gittiğimiz yerlerde önümüzü kesip, 'Bizi bunların eline bırakmayın' diyen insanlarımıza bigane kalamayız.

85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Söz verdiğimiz bütün işleri yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız.