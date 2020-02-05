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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki: Bu boru göstermeye benzemez

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Ergenekon kumpası sonucu hapis yatan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasayı Meclis'ten geçirenleri FETÖ'nün siyasi ayağı" olarak işaret eden Başbuğ için milletvekillerine "mahkemeye verin" çağrısı yaparak, "Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki: Bu boru göstermeye benzemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partililerine seslendiği grup toplantısında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a sert eleştirilerle yüklendi.

Başbuğ’un geçen hafta özel bir televizyon kanalında sarf ettiği “26 Haziran 2009’daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın” sözlerine tepki gösteren Erdoğan, TBMM’deki AK Parti milletvekillerine seslenerek, “Parlamento’nun hukukunu korumak üzere hepiniz dava açmalısınız” dedi.

“BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ”

Erdoğan’ın 26’ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a yönelik sözleri özetle şöyle:

TBMM'de 25 Haziran 2009'da geçen düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlanmasını önlemekti. Darbelere zemin hazırlayan hukukun işlemesinin önüne geçen yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin asker kimliğinin ona ayrıcalık tanımasının hukukta yeri olamaz.

15 Temmuz'un ardından askeri mahkemeleri kaldırdık. Eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi itham eden açıklamalar yapmıştı. Kendi grubumuza sesleniyorum parlamentonun hukukunu korumak üzere hepiniz dava açmalısınız.

Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez. Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis’e saygısızlıktır.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, geçen hafta özel bir televizyon kanalında bir programa konuk olmuştu.

Haziran 2019’da TBMM’den geçirilen torba yasadaki “askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan” maddeyi hatırlatan Başbuğ, “26 Haziran 2009’daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur” demişti.

boru

‘BORU’ OLAYI NEYDİ?

Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 29 Nisan 2009’da düzenlediği basın toplantısında Poyrazköy’de toprağa gömülü halde bulunan ve FETÖ kumpası Ergenekon davalarına kaynaklık eden mühimmatlarla ilgili konuşmuştu.

Başbuğ toplantıya elinde boş bir lav silahıyla çıkmıştı. O dönemde Başbuğ’un boş lav silahları için “boru” dediği iddia edilmiş, Başbuğ ise mahkemede yaptığı savunmada şunları söylemişti:

“O basın toplantısında ‘boru’ dememişim, yıllar sonra Silivri’de öğrendim ama o kadar çıktı ki ‘boru’ dediğime ben de inandım. Sordular, ‘Dediniz mi?’ diye, ben de ‘evet’ dedim, dememişim ama desem ne olur. Meğer Deniz Baykal söylemiş, bizim üzerimize yıkıldı. Bunlar, ‘bu adam mühimmata boru, belgeye de kağıt parçası dedi’ diye kaldı.”

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