Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni il başkanımız ve yönetimi işte böylesine büyük misyona sahip bir şehrin lokomotifi olarak görev yapacaklar. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu yola çıkarken unutmayalım, yola çıktık, yanımızda kimler vardı ama bugün maalesef kimler var?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Gençler ölümlü bir hayatı yaşıyoruz. Unutmayın bu ölümlü hayat içerisinde birçok dostlarımız, birçok büyüklerimiz bugün yanımızda yok. Onlar hakka yürüdüler, ebedi alemdeler. Bakıyorsunuz daha yeni büyük bir hadis alimi aynı zamanda tefsir alimi, fıkıh noktasında Emin Saraç hocamızı 92 yaşında hakka uğurladık. Birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımızı, Beyoğlu Belediye Başkanlığımızı uzun süre yapmış olan Kadir Topbaş abimizi aynı şekilde hakka uğurladık. Buna benzer birçok kardeşimizi, büyüklerimizi hakka uğurladık, uğurluyoruz. Eninde sonunda bizim de gideceğimiz yer orası. Temennimiz odur ki Rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altında haşru cem eylesin. Şunu da unutmayalım, baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş diyorsak bu hizmetlerimiz çok önemli.