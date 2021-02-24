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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme

24.02.2021 20:01 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "Bir yerden geçerken 'Şunu da Kadir abimiz yapmıştı' demek çok önemli. Boğazın sularını Haliç'e bağlarken verilen emek. Orada emeği var. Peki şu anda İstanbul Belediye Başkanı bu işlerden anlar mı? Bunlar tam aksine İstanbul batak içerisinde onlar da Bodrum'da fantezide seyahatte." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni il başkanımız ve yönetimi işte böylesine büyük misyona sahip bir şehrin lokomotifi olarak görev yapacaklar. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu yola çıkarken unutmayalım, yola çıktık, yanımızda kimler vardı ama bugün maalesef kimler var?" dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalarSon Dakika: Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gençler ölümlü bir hayatı yaşıyoruz. Unutmayın bu ölümlü hayat içerisinde birçok dostlarımız, birçok büyüklerimiz bugün yanımızda yok. Onlar hakka yürüdüler, ebedi alemdeler. Bakıyorsunuz daha yeni büyük bir hadis alimi aynı zamanda tefsir alimi, fıkıh noktasında Emin Saraç hocamızı 92 yaşında hakka uğurladık. Birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımızı, Beyoğlu Belediye Başkanlığımızı uzun süre yapmış olan Kadir Topbaş abimizi aynı şekilde hakka uğurladık. Buna benzer birçok kardeşimizi, büyüklerimizi hakka uğurladık, uğurluyoruz. Eninde sonunda bizim de gideceğimiz yer orası. Temennimiz odur ki Rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altında haşru cem eylesin. Şunu da unutmayalım, baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş diyorsak bu hizmetlerimiz çok önemli.

"BODRUM'DA FANTEZİDE"

"Emin Saraç hocamız yetiştirdiği öğrencileri ile anılacak, Kadir Topbaş abimiz İstanbul'da yaptığı eserleriyle anılacak. Bir yerden geçerken 'Şunu da Kadir abimiz yapmıştı' demek çok önemli. Boğazın sularını Haliç'e bağlarken verilen emek. Orada emeği var. Peki şu anda İstanbul Belediye Başkanı bu işlerden anlar mı? Bunlar tam aksine İstanbul batak içerisinde onlar da Bodrum'da fantezide seyahatte. Biz dertliyiz dertli, onların böyle bir derdi yok. Bütün geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ümmeti Muhammed'in tüm ölmüşlerine rahmet diliyorum. Bu yolda daha çok yapacağımız işler var.

Bu duygularla sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve inşallah bu kongreyle birlikte İstanbulumuzu çok daha farklı bir şekilde tırmandıracağız."

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