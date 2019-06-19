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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

20 yıl öncesine gidersen bir gerçek var. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı? Altyapısı, üstyapısı, okulları ve hastaneleriyle acaba böyle bir Sancaktepe var mıydı? Suyuyla doğalgazıyla böyle bir Sancaktepe var mıydı? İktidar olduk Sancaktepe farklı bir ilçe oldu. Adeta küllerinden doğdu.

Birileri çıkmış kendine göre atıp tutuyor. Diyor ki "25 sene naptınız?" Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimizin karşısındaki aday. Sanki İstanbul'da hiç yaşamamış, haberi yok.

Bizde yalan ve iftiranın, boş konuşmanın yeri yoktur, asla da olmayacaktır. Boş lafa, takiyeye, kendini olmadığı biri gibi göstermeye bu milletin karnı toktur.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan Sancaktepe

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