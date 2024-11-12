HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Starmer ile önemli temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Starmer ile önemli temas

12.11.2024 13:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Starmer ile önemli temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bakü'de temaslarına başladı. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

GcLTo29XsAAFWAq

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini belirtti. Erdoğan ayrıca Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye’nin ortaya koyduğu çabaların devam ettiğini de ifade etti.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
5 kardeşin yanarak can verdiği olayda Türkiye'yi ağlatan detay! Annenin hareketini duyan inanamıyor

5 kardeşin yanarak can verdiği olayda Türkiye'yi ağlatan detay! Annenin hareketini duyan inanamıyor

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Süper Lig'in iz bırakan oyuncusu Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Süper Lig'in iz bırakan oyuncusu Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Kar yağışı, kuvvetli sağanak, soğuk hava… Bu tarihe dikkat!

Kar yağışı, kuvvetli sağanak, soğuk hava… Bu tarihe dikkat!

Arkalarında mafya var! 1 milyon dolar ödeme, Gürcistan'da Arnavutluk'ta Makedonya'da satın alınan kulüpler işte her şeyin perde arkası

Arkalarında mafya var! 1 milyon dolar ödeme, Gürcistan'da Arnavutluk'ta Makedonya'da satın alınan kulüpler işte her şeyin perde arkası

Bir gün arayla iki ayrı skandal! Önce 12 ardından 13 yaşındaki küçük kız doğum yaptı... 'Her şey gözlerimin önünde yaşandı'

Bir gün arayla iki ayrı skandal! Önce 12 ardından 13 yaşındaki küçük kız doğum yaptı... 'Her şey gözlerimin önünde yaşandı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.