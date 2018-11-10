Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Instagram hesabından da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı paylaşıldı.
Erdoğan, twitter hesabından da bir paylaşımda bulunarak, "Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran ve istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandıran Gazi Mustafa Kemal'i vefatının 80. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum" dedi.
Esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Ve belli oldu! Cesedini asitte eritip...
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 17 yorum