Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Instagram hesabından da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı paylaşıldı.

Erdoğan, twitter hesabından da bir paylaşımda bulunarak, "Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran ve istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandıran Gazi Mustafa Kemal'i vefatının 80. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum" dedi.



