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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Instagram'daki hesabından 10 Kasım anısına bir paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Instagram hesabından da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı paylaşıldı.

Erdoğan, twitter hesabından da bir paylaşımda bulunarak, "Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran ve istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandıran Gazi Mustafa Kemal'i vefatının 80. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan mustafa kemal atatürk 10 Kasım

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ATATÜRK diyememiş yine.
seçim var yaaa
Önümüzde seçim var, o yüzden paylaşmıştır.
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