Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Sudani ile 'Suriye' teması: "Terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar atılacak"

Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi sürerken Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"IRAK İLE AYNI NOKTADAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye’nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti.

"SURİYE REJİMİ GERÇEK BİR SİYASİ SÜRECE ANGAJE OLMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi’nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti.

"PKK VE UZANTILARINI ENGELLEMEK İÇİN ADIMLAR ATILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır