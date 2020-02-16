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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 15:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İş dünyasına sesleniyorum... Zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim artsın, istihdam olsun. Hükümet olarak yatırım, üretim, AR-GE, istihdam desteği veriyoruz. Faizler ciddi manada tek haneli rakamlara doğru düşmüş durumda. Artık yatırım zamanıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'ne konuştu. İş dünyasına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım yapma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler gibi dev eserler yanında bilimi destekleyen bu gibi eserler de kazandırdık. Bu merkezler birbirinden kıymetli girişimciler ve gençlerimize ev sahipliği yapıyor.

Teknopark İstanbul'da 312 şirket ve 5 binin üzerinden çalışanı istihdam ediyor. Öncü projelere imza atılıyor. Ekonomi-sanayi işbirliğinin iyi örnekleri burada sergileniyor.

Ülkemizin gururu, MİLGEM Korvet, Altay Tankı ve Amfibi Hücum gemisi gibi projelerin AR-GE çalışmaları burada yürütülüyor.

Hala 95'i aşkın girişimci inovatif iş fikirleri üzerinde çalışmalarını Teknopark İstanbul'da yürütüyor. Savunma sanayiinde pek çok öncü proje buradan çıktı.

Ülkemizin en yetenekli gençleri bu kampüslerde hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Amacımız burasını 43 bin AR-GE
mühendisinin çalıştığı dünyanın saylı AR-GE merkezlerinden biri haline getirmektir. Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor.

Yerli otomobilin beyin takımı da teknoloji üssünde çalışmalar yapıyor.

Geçen sene uygulamaya koyduğumuz uluslararası lider araştırmacılar programına gelen talepler umut verici düzeyde.

Türkiye'nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır. Kendimizi savunma sanayiinde kanıtladık, sıra diğer alanlarda.

İŞ DÜNYASINA SESLENDİ

Ekonomik tuzağı bozduk. Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. İmalat sanayiinde siparişler artıyor. İş dünyasına sesleniyorum... Zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim artsın, istihdam olsun. Hükümet olarak yatırım, üretim, AR-GE, istihdam desteği veriyoruz. Faizler ciddi manada tek haneli rakamlara doğru düşmüş durumda. Artık yatırım zamanıdır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teknopark-İstanbul 2. etap açılış töreni

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