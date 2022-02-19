Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilere telefon sürprizi! Bakan Karaismailoğlu'nu aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki işçilerle yaptığı görüşmenin görüntülerini paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu arayarak işçilerle görüşen Erdoğan, paylaşımında "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"CUMARTESİ İNŞALLAH BU MUHTEŞEM ESERİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçilerle görüşmesindeki açıklamaları ise şu şekilde:

Bütün arkadaşlara en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz ve ben başta yüklenici firmalara şahsım milletim adın en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Sayın Cumhurbaşkanım bütün arkadaşlar da sizi dinlediler. Cumartesi günü inşallah sizleri de burada görerek bu Türkiye’nin en büyük projelerinden birine şahitlik edeceğiz. Saygılarımızı sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.



