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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İSEDAK toplantısında açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İSEDAK toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İSEDAK toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 34’üncü İSEDAK Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Hiçbir baskı, zulüm Filistinlilerin kalplerinden hürriyet ateşini söndürmeye yetmeyecek.

Tüm bölgede yaşadığımız krizin temelinde büyük savaş ile yapılan dizayn var. Bugün Yemen'de milyonlar aç yaşıyorsa bunun sorumlusu yine biziz. Yani Müslümanlar. Yani sözde Müslümanlar. Lawrence gibi karanlık karakterlerle dizayn edilen bölgenin en büyük mağduru Filistinli kardeşlerimizdir. Tam tersi bir yüzölçümünü görüyorsunuz.

Bizim inancımıza göre aynı kıbleye yönelen herkes bizim din kardeşimizdir.

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Recep Tayyip Erdoğan İSEDAK

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