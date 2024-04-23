Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın dün vefat ettiği açıklandı. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadeleri kullanılmıştı.

Cenazenin bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sakızağacı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

"HAYIR DUASINI ALMIŞTIK"

Öte yandan dün gerçekleştirdiği Irak ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hasan Kılıç için başsağlığı diledi.

Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim, son devrin manevi liderlerinden Hasan Kılıç Hocaefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştık. Rabbim, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, talebelerine ve tüm İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.







