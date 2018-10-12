Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da Komando Bröve Takma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Teröristlere ve onlarla işbirliği yapan tüm yerli yabancı işbirliklirine karşı görev yapan komandolarımız gururumuzdur. Komando demek, düşmanın üstesinden gelen, bunun için ihtiyaç duyulan tüm eğitimlere ve donanımlara sahip kişi demektir.
Her gencimizi potansiyel birer komando adayı olarak görüyorum. İçindeki hainleri temizleyen kahraman ordumuz zaferden zafere koşuyor.
"ÇOK YAKINDA FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR YUVALARINI DA DARMADAĞIN EDECEĞİZ"
İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. Biz göklerde dalgalanan bayrağımızın destanını okuyarak bugünlere geldik. Şimdi de tüm gücümüzle çalışıyoruz.
"BEDELLİ OLARAK VEYA BAŞKA YÖNTEMLERLE..."
Bedelli olarak veya başka yöntemlerle askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adeta adam yerine konmaz, adeta toplumdan dışlanırlardı. Savaş dönemlerinde asker kaçakları hainler olarak görülürdü.
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