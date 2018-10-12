HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'daki 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin olarak, 'İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da Komando Bröve Takma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Teröristlere ve onlarla işbirliği yapan tüm yerli yabancı işbirliklirine karşı görev yapan komandolarımız gururumuzdur. Komando demek, düşmanın üstesinden gelen, bunun için ihtiyaç duyulan tüm eğitimlere ve donanımlara sahip kişi demektir.

Her gencimizi potansiyel birer komando adayı olarak görüyorum. İçindeki hainleri temizleyen kahraman ordumuz zaferden zafere koşuyor.

"ÇOK YAKINDA FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR YUVALARINI DA DARMADAĞIN EDECEĞİZ"

İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. Biz göklerde dalgalanan bayrağımızın destanını okuyarak bugünlere geldik. Şimdi de tüm gücümüzle çalışıyoruz.

"BEDELLİ OLARAK VEYA BAŞKA YÖNTEMLERLE..."

Bedelli olarak veya başka yöntemlerle askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adeta adam yerine konmaz, adeta toplumdan dışlanırlardı. Savaş dönemlerinde asker kaçakları hainler olarak görülürdü.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyorAkşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor
CHP'li Sarıbal: Acilen çiftçiler desteklenmelidirCHP'li Sarıbal: Acilen çiftçiler desteklenmelidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ısparta Komando

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

Okuyucu Yorumları 26 yorum
sürekli gündemi değiştirin bakalım birazda insanlar geçinmekte aciz onları düşünün
geçen ay terörü bitirsik diyordun şimdi ne siyosun valla ben seni dinlerken kendi aklımdan şüphe ediyorum bende var sorun
Sinyali verdi. Adamlara kaçın ordan dedi açıkça.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor

Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!

Yasin Aktay'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Trump'a muhalifliğinden sonra bunlar oldu

Yasin Aktay'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Trump'a muhalifliğinden sonra bunlar oldu

SP lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İnönü' tepkisi

SP lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İnönü' tepkisi

Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık

Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık

MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar

MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.